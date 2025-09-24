Bir otobüsün şase numarası değiştirilip ülkeye ithal edilmesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 21 Eylül’de saat 11.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan B.E.’nin (E-60) kullanımındaki otobüste Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından kontrol yapıldı. Kontrolde, yetkili makamdan izinsiz olarak otobüsün şase numarasının değiştirilip ülkeye ithal edildiği, sahtekarlıkla kayıt yapıldığı belirlendi.

B.E.’nin yanı sıra ileri soruşturmada A.C.(E-45) de tutuklandı.