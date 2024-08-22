Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta (GM) ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM unvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni unvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta unvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.