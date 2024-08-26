24-25 Ağustos tarihlerinde Final Üniversitesinde gerçekleşen 6. Ak-Günler İşetmeleri Satranç Turnuvası sona erdi.

Gümüş At Satranç Derneği'nin organize ettiği tunuva iyi bir ilgi gördü. 65 oyuncunun yarıştığı turnuva çok çekişmeli geçti. Hem Küçükler Kategorisi hem de Büyükler Kategorisi 6 maç üzerinden oynandı.

Küçükler Kategorisini 4 oyuncu 5 puanla bitirirken ilk 4 sıralama averajla belirlendi. Hasan Meriçhan birinci, Boran Özdoğan ikinci, Erkan Kemal Çeliker üçüncü ve Iaroslav Morozov da dördüncü oldu.

Büyükler Kategorisinin de şampiyonu averajla belirlendi.

FM Yamaç Samani 5 puanla şampiyon olurken Bertuğ İlgililer de 5 puanla ikinci oldu.

Üçüncüyü belirlemek için de averaj gerekti. Kemal Yıldırım, Gökhan Şeker, Arda Köle ve İsmail Eren Midem de turnuvayı 4.5 puanda bitirdiler. Ancak en iyi averaja sahip olan Kemal Yıldırım üçüncü oldu. Kadınlar Birincisi ise 4 puan toplayan Akasya Eskiköy oldu.