Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili, Milletvekili Ahmet Savaşan, partinin kurultay sürecini “görkemli” olarak niteleyerek, UBP’nin 23’üncü Olağan Kurultayı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyasi tarihindeki “en büyük ve en etkileyici” parti kurultayı olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, tamamlanan 23’üncü Olağan Kurultay hakkında kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Savaşan, “Bir UBP'li olarak ne kadar gurur duysak azdır. Partimiz, bir kurultayı daha başarı ile tamamlarken, kendine yakışır bir süreç yaşamış ve KKTC'de şimdiye kadar gerçekleşmiş olan parti kurultaylarının en görkemlisine imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Kurultay sürecinin sadece bir seçimden ibaret olmadığını belirten Ahmet Savaşan, iki ayı aşan bu sürecin, partinin büyüklüğünü ve gücünü gösterdiğini kaydetti. Özellikle yeniden genel başkan seçilen Ünal Üstel’in çalışmalarına da işaret eden Savaşan, Üstel’in, yüzde 66 oy oranı ile genel başkan seçilmesinin tesadüf olmadığını vurguladı.

Savaşan, “Bu başarı, Sayın Üstel’in fedakarlığı ve çalışkanlığının kaçınılmaz sonucudur. Kendisini kutluyor ve bu yolda onun kararlılığını örnek alacağımızı vurguluyorum” dedi.

UBP’nin, KKTC’nin gelişmesindeki öncü rolüne dikkat çeken Savaşan, kurultay sürecinin, bir kez daha UBP’nin halkın güvenini kazandığını gösterdiğini kaydetti.