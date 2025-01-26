Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, Azerbaycan’da, Türk devletleri arasında iklim değişikliği ve sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için iş birliği önerilerinde bulundu.

Yazılı açıklamasına göre Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile mücadele için bütçe ayrılması, Türk devletleri arasında bilgili ve kaynak paylaşımını arttıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Savaşan, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliği ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için TÜRKPA ülkeleri arasındaki iş birliğinin arttırılması gerektiğini belirtti.

-"İklim değişikliği küresel bir sağlık krizine yol açıyor"

İklim değişikliğinin sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden küresel bir kriz olduğunu vurgulayan Savaşan, sıcak hava dalgaları, doğal afetler, hava kirliliği, gıda güvenliği riskleri ve bulaşıcı hastalıkların yayılımı gibi etkilerin toplumların tüm kesimlerini tehdit ettiğini ifade etti.

Özellikle dezavantajlı grupların bu etkilerden daha ağır şekilde etkilendiğini belirten Savaşan, karbon salınımındaki artış ve orman yangınlarının solunum yolu hastalıklarında ciddi artışlara yol açtığını, kuraklık ve sellerin tarım üretimini tehdit ettiğini ve beslenme yetersizliğine neden olduğunu; iklim göçleri ve doğal afetlerin, toplumlarda ciddi zihinsel sağlık sorunlarının da nedenleri arasında yer aldığını söyledi..

-Öneriler

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede yasama organlarının hayati bir rol oynadığını belirten Savaşan, TÜRKPA üyesi ülkeler arası iş birliğini güçlendirecek öneriler sundu. Sera gazı salınımını düşürecek düzenlemeler yapılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Savaşan, hastaneler ve sağlık çalışanlarının iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili farkındalığı arttırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Savaşan, iklim değişikliğiyle mücadele için özel bütçeler ayrılması, Türk dünyasında bilgi ve kaynak paylaşımını artıracak ortak girişimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Savaşan, “Unutmayalım ki iklim değişikliğiyle mücadelenin kazananı sadece çevre değil, sağlıklı bir gelecektir. Yasama organları olarak, toplumlarımızın refahını ve sağlığını koruyacak önlemleri hızla ve eş güdüm içinde hayata geçirmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Açıklamada, TÜRKPA çatısı altında düzenlenen toplantının, iklim değişikliğiyle mücadelede ve halk sağlığını korumada Türk dünyasının kararlılığını ortaya koyduğu belirtildi.