Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Parti Meclisi'nin kurultay tarihini 21 Eylül 2024 olarak belirlemesinin ardından, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu toplantısında köy, mahalle, ilçe, kadın ve gençlik kolları seçim takviminin de belirlendiğini açıkladı.

Savaşan konuyla ilgili açıklamasında, Lefkoşa ve diğer beş ilçede gerçekleşecek kongre süreçlerinin UBP'yi büyütecek ve başarıyla tamamlanacak sonuçlar doğuracağını ifade eden Savaşan, seçimlerin büyük bir katılım ve şeffaflıkla yapılacağını söyledi.

Savaşan, tüm üyelerin katkısıyla birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek UBP'yi daha da güçlendirecek kurultay sürecinin, parti içi demokrasi açısından önemli bir adım olacağını ifade etti. Aday olacak tüm üyelere başarılar dileyen Savaşan, bu sürecin UBP'ye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Savaşan, kurultay sürecinin yasama faaliyetlerini olumsuz etkilememesi için UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel'in önerisi ve parti meclisinin onayı ile Cumhuriyet Meclisi'nin tatil olduğu dönemde başlayıp biteceğini belirtti.

UBP'nin kurultay sürecinin partinin geleceğine yönelik umutları ve beklentileri arttırdığını ifade eden Savaşan, bu sürecin Lefkoşa başta olmak üzere ülkenin tüm ilçelerinde siyasi hareketlilik ve dinamizm getireceğine inandığını söyledi.

UBP Lefkoşa İlçesi Seçim Takvimi’ne ubplefkosailcesi.org internet sitesinden erişilebilecek.