Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP’nin altı ilçe gençlik kolları başkan ve başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki kritik önemine dikkat çekti.

KKTC’de son bir haftada 14 yangın, 29 hususi servis olayı
KKTC’de son bir haftada 14 yangın, 29 hususi servis olayı
İçeriği Görüntüle

Toplantıda, yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve propaganda sürecine yönelik yol haritasını belirlediklerini kaydeden Savaşan, gençlerle birlikte Ersin Tatar’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik irade ortaya koyduklarını vurguladı.