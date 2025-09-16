Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP’nin altı ilçe gençlik kolları başkan ve başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki kritik önemine dikkat çekti.

Toplantıda, yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve propaganda sürecine yönelik yol haritasını belirlediklerini kaydeden Savaşan, gençlerle birlikte Ersin Tatar’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik irade ortaya koyduklarını vurguladı.