Cumhurbaşkanlığı, yüksek atlama dalında Türkiye’yi Paris Olimpiyatlarında temsil eden ve finale kalan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan’ın bu akşamki atlayışının Cumhurbaşkanı‘nın eşi Sibel Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenecek etkinlikle izleneceğini duyurdu ve halkı etkinliğe davet etti.

Saat 20.30’da başlayacak etkinlik daveti şöyle:

“2024 Paris Olimpiyatları'nda, Türkiye Cumhuriyeti Atletizm Milli Takımı adına Yüksek Atlama branşında bireyselde finale kalma başarısı gösteren milli atletimiz Buse Savaşkan'ın rekora atlayışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar hanımefendinin himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenecek olan etkinlikle, birlikte izleyeceğiz. Bu heyecanı birlikte yaşamak için katılımınız bizleri onurlandıracaktır.”