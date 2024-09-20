Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sebze üretimini teşvik etmek amacıyla fide başına 1 TL destek vereceğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre teşvik Doğrudan Gelir Desteği kapsamında, bitkisel üretim destekleri altında, sebze üreticilerine (açık veya sera) ve dönüm başına 2 bin 700 TL’yi aşmamak kaydıyla verilecek.

Destekten yararlanmak için, üreticilerin, 2023-2024 üretim sezonunda Genel Tarım Sigorta Fonu’na beyan ettikleri sebze alanlarında (açık veya sera) kullanılan fidelerin asıl faturaları, kimlik kartı fotokopisi, adres ve telefon bilgilerini 11 Ekim’e kadar Kaza Tarım Dairesine teslim etmesi gerekiyor.