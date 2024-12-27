Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi ve Hayat Pahalılığı yasa tasarılarına karşı başlatılan eylemi askıya aldı.

Meclis önünde Maliye Bakanı ile yapılan görüşme sonrası, dünden beri genel grev ve eylem yapan 30'dan fazla sendika adına basına ve kalabalığa açıklama yapan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi yasa tasarısının geri çekildiğini, hayat pahalılığı yasa tasarısının ise sendikalarla ocak ayında yapılacak görüşme sonrası komitede ele alınacağını kaydetti.

Bıçaklı, şimdi bu kararın alındığını ancak verilen sözler yapılmazsa ve tersi yapılırsa aynı gün süresiz greve gidileceğini ve “on bin kişiyle Meclise gireceklerini” söyledi.

Bıçaklı, amaçlarının halka sıkıntı yaratmak olmadığını, halka karşı olanlara karşı da tavırlarının net olduğunu kaydetti.