Bazı sendikalar dün akşam Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananları eleştirdi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yazılı açıklamasında böylesi dönemlerde soğukkanlı ve kucaklayıcı olması gereken Başbakan’ın en son suçlanacak kesim olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) emekçilerini suçladığını savundu.

Yalınkaya, Üstel’in hükümetin başarısızlığını örtmeye çalışmakla suçlayarak, EL-SEN'in ve emekçilerin her daim yanlarında olacaklarını bildirdi ve yalan haber yaptığını savunduğu bir gazeteyi de kınadı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de dün akşam Teknecik’te yaşananları “kurultay gündeminin şovu” diye niteledi.

Üstel’i KIB-TEK’te ihalesiz anlaşmalar yapmak, yatırımdan kaçmak, sürekli yönetim kurulu başkanı değiştirmek, liyakatten uzak atamalar ve istihdamlar yapmakla suçlayan sendika yönetimi, Başbakan’ın verdiği tepkinin “koltuk korkusu” olduğunu savundu.