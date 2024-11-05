Gazimağusa Belediyesi'nin Eşref Bitlis Caddesi Serbest Liman Şerit Genişletme ve Sinyalizasyon Yapımı İçin Yol ve Onarım İşleri Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında gerekli tüm yol çalışmaları ve düzenlemeleri yapılırken, trafik sinyalizasyonları da faaliyete geçti.

Hayata geçirilen proje ile Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokak'ı birbirine bağlayan kavşakta yıllardır trafik güvenliğini tehdit eden sorunun en az düzeye indirilmesi hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kent için büyük bir öneme sahip olan Serbest Liman Şerit Genişletme ve Sinyalizasyon Yapımı İçin Yol ve Onarım İşleri Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Uluçay’ın açıklaması şu şekilde; ‘’Şehrimizdeki trafiği rahatlatmak adına Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde adımlar atmaya devam ediyoruz. Ülkemizdeki ithalat ve ihracatın en büyük giriş kapısı olan Gazimağusa Limanı'nın ana girişine dökülen asfalt, yeni monte ettiğimiz trafik ışıkları ve yol düzenlemeleri ile birlikte Liman Sinyalizasyon düzenlemesini tamamladık. Özellikle büyük araçların yola çıkışında yaşanan trafik sıkışıklığının ve o bölgede yaşanan trafik kazalarının yeni trafik ışıkları ve yapılan yol düzenlemeleri ile birlikte en aza indirilmesini hedefliyoruz.Tıpkı Unimar Kavşağı düzenlenmesinde olduğu gibi Liman Sinyalizasyon düzenlemesinin de hayata geçmesinde emeği bulunan başta Trafik Proje Sorumlumuz Simge Bozkırlı ve Trafik Master Planı Danışmanımız Can Kara'ya, Proje Birim Amirimiz Abide Başman Eryaşar'a, Bayındırlık Sorumlumuz Zübeyir Ercen'e, Bayındırlık Ekibimizden Durmuş Coşkun'a, Trafik Dairesinden Polen Çiftçioğlu'na ve Trafik Komisyonumuzun değerli üyeleri başta üzere emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına adımlar atmaya devam edeceğiz.’’