Basketbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş hafta sonu gerçekleşen Ulusal Antrenör Semineri ve Hakem Semineri hakkında açıklamalarda bulundu..

Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş hem Antrenör eğitimlerin hem der Hakem eğitimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Eğitime gelen isimlerin Türkiye’nin önemli kişileri olduğunu belirten Savaş bu organizasyonları sık sık tekrarlayarak hem antrenör hem de hakemlerimizi iyi yerlere çekme hedefinde olduklarını belirtti.

Savaş, KKTC Basketbol Federasyonu başkan ve yöneticileri ile ülke Basketbolunu gelişimi için çaba harcadıklarını ve yeni dönem içinde bunu artarak sürdüreceklerini belirtti.

Bu arada ülke gençliğinin dışa açılım konusunda da ilerleyen günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını sözlerine ekledi

Editör: Kıbrıs Genç Tv