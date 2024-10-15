Eski Başbakanlardan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber Kıbrıs Genç Tv’de Genç’te sabah programına konuk oldu. Sibel Siber Meclis başkanı olduğu dönemde birçom çalışmaya imza attıklarını verimli bir meclis başkanlığı dönemi geçirdiğini ifade etti. Meclis Başkanı seçimiyle ilgili yaşananları değerlendirirken ise Siber bunun bir kara leke olduğunu belirtti.

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber aktif siyasete dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlarken ise “benim siyasete dönmem ancak ve ancak bu topluma verebileceğim bir şeyler varsa bir şeyler yapabileceğime inanırsam tabiki siyasete geri dönerim” dedi.