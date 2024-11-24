iddetli fırtına ülkede etkili oluyor.

Özellikle denizlerde etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu. Fırtınanın kopardığı elektrik telleri sebebiyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi, telefon hatlarında arızalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ve polis sahada etkin çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Teknecik Trafo Merkezi’ndeki arızaya bağlı olarak Girne’de bazı bölgelere, Karaağaç ve Esentepe bölgesine elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek yetkililerinin TAK muhabirine verdiği bilgiye göre, arızanın bir saat içinde giderilmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde ise ağaçların elektrik hatlarını koparması nedeniyle arızalar yaşanıyor. Kıb-Tek ekiplerinin arızalara sırayla müdahale etmeye etmeye çalıştığı kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi dün ülke genelinde şiddetli fırtınanın etkili olacağını duyurmuş ve tedbirli olunması uyarısı yapmıştı.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde trafikte de aksamalar yaşandı. Girne-Alsancak çevre yolu, bir iş yerine ait profil demir saçtan oluşan çatının uçması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yola düşen çatının vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ardından trafik yeniden açıldı.

Meteoroloji Dairesi’nin uyarısına göre şiddetli fırtınanın yarın sabah 09.00’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.