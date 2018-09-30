25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ FİLM "SİBEL"... MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT DE ÖDÜL VERDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "En İyi Film Ödülü"ne yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmi layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Emre Karayel'in yaptığı Kapanış ve Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Tamamı Türkiye prömiyeri olan 9 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Film ödülüne Lee Chang-dong'un yaptığı "Şüphe" filmi layık görüldü. Film ekibine ödülünü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit verdi. Bu kategoride "Jüri Özel" ödülü Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons" filmine, "Mansiyon" ödülü Radu Jude'nin yönetti "Tarihe barbar olarak geçmek umurumda değil" filmine verildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

Törende 15 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisi ödülleri de dağıtıldı.

Gecede, "En İyi Film Ödülü"nü alan yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmi, aynı zamanda "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini de aldı.

Festivalde "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Tolga Karaçelik'in yönettiği "Kelebekler" filmi, aynı zamanda "En İyi Senaryo" ve "Adana İzleyici" ödülünün de sahibi oldu.

Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, Ömür Atay'ın yönettiği "Kardeşler" filmi oyuncuları Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar arasında paylaştırıldı.

ÖDÜL ALANLAR

En İyi Film Ödülü: Sibel - Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti, Yılmaz Güney Ödülü: Anons - Mahmut Fazıl Coşkun, En İyi Yönetmen Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik, En İyi Senaryo Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik, Jüri Özel Ödülü: İçeridekiler - Hüseyin Karabey, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sibel - Damla Sönmez, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kardeşler - Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar, En İyi Müzik Ödülü: Dört Köşeli Üçgen - Mehmet Güreli, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Anons - Krum Rodriguez, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Dört Köşeli Üçgen - Tuba Erden, En İyi Kurgu Ödülü: Güvercin Hırsızları - Naim Kanat, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: İçerdekiler - Gizem Erman Soysaldı, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Sibel - Emin Gürsoy, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Kardeşler - Gözde Mutluer, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Güvercin Hırsızları - Seyit Nizam Yılmaz, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Anons - Mahmut Fazıl Coşkun, SİYAD En İyi Film Ödülü: Güvercin - Banu Sayacı, Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler - Tolga Karaçelik.