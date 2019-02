Berlinale’de “Altın Ayı” ödülünü “Synonyms” filmi kazandı

69. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen “Altın Ayı” ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in “Synonyms” filmi kazandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması’ndaki törenle sahiplerini buldu.

Fransız oyuncu Juliette Binoche’un jüri başkanlığını yaptığı festivalde “En İyi Film” için verilen “Altın Ayı” ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in “Synonyms” filmi layık görüldü.

Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai’ın “So Long, My Son” filmindeki rolüyle Yong Mei’ye “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü verilirken aynı filmde oynayan Wang Jingchun da “En iyi Erkek Oyuncu” dalında “Gümüş Ayı” ödülü aldı.

Jüri Büyük Ödülüne ise “Grace a Dieu” filmiyle yönetmen Francois Ozon layık görüldü.

“En İyi Yönetmen” dalında “Gümüş Ayı” ödülünü “Ich war zu Hause aber” filmiyle Alman yönetmen Angela Schanelec alırken “En İyi Senaryo” dalındaki “Gümüş Ayı”yı da “La Pranza dei bambini” isimli İtalyan filmiyle Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano kazandı.

“En İyi İlk Film” ödülüne de Almanya adına yarışan “Oray” adlı filmin genç yönetmeni Mehmet Akif Büyükatalay sahip oldu.

69. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Nadav Lapid/Synonyms (İsrail)

Jüri Büyük Ödülü: Francois Ozon/Grace a dieu (Fransa)

En İyi Yönetmen: Angela Schanlec/İch war zu Hause aber (Almanya)

En İyi Kadın Oyuncu: Yong Mei /So Long, My Son (Çin)

En İyi Erkek Oyuncu: Wang Jingchun /So Long, My Son (Çin)

En İyi Senaryo: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano/La Pranza dei bambini (İtalya)

Alfred Bauer Ödülü: Nora Fingscheidt/Systemsprenger (Almanya)

En iyi sanatsal performans (Kamara): Rasmus Videbaek/Out Stealing Horses (Norveç)

En İyi İlk Film: Mehmet Akif Büyükatalay/Oray (Almanya)

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Florian Fischer Johannes Krell/Umbra (Almanya)

7 Şubat’ta başlayan 69. Berlinale’de 74 ülkeden 400 film gösterilmiş, 16 film “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” için yarışmıştı. “Altın Ayı” için yarışan filmler arasında Emin Alper’in “Kız Kardeşler” filmi de yer almıştı.

(TAK)