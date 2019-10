Game of Thrones tahtını 'House of the Dragon'a devrediyor

HBO kanalı tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinin devamı niteliğinde olan "House of the Dragon (Ejderha'nın Evi)" adlı yeni bir seriye başlayacağını duyurdu.

Yeni dizinin, orijinal bölümde geçen hikayeden 300 sene önceki olayları işleyeceği ve House Targaryen'i (Targaryen Ailesi) konu alacağı belirtilirken, yapımın şimdilik 10 bölüm şeklinde tasarlandığı ve senaryosunun da buna göre yazıldığı kaydedildi.

HBO'nun daha önce duyurduğu Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi projesi iptal edilmişti. House of the Dragon dizisinin senaryosu George R.R. Martin'in "Fire&Blood (Ateş ve Kan)" adlı romanından uyarlanarak ekranlara taşınacak. Game of Thrones'un hikayesi de yine George R.R. Martin'in "A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı)" adlı romanından uyarlanarak yazılmıştı. Martin yeni dizide senarist kimliğinin yanı sıra ortak yapımcı olarak da yer alacak.

Yeni dizinin yönetmenliğini ise Emmy ödüllü Miguel Sapochnik üstlenecek.

Game of Thrones ilk olarak 17 Nisan 2011'de HBO kanalında yayınlanmış, tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen 8 sezonluk yapım Mayıs 2019'da final yapmıştı.