KIBRIS VİZYONDAKİLER-22HAZİRAN-22 TEMMUZ

KIBRIS VİZYONDAKİLER-22HAZİRAN-22 TEMMUZ
CINEMALL GAZİMAĞUSA(392) 365 58 00
Antisosyal 2 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
Antisosyal 2 13:20 - 19:15 - 21:30
Cumali Ceber 2 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 10:45 - 12:30 - 14:20 - 16:10 - 18:00
Deadpool 2 13:20 - 19:15 - 21:30 - C&C.tesi 23:45
İyi Ki Doğdun Abla 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 14:00 - 19:00 - 21:00 - C&C.tesi 00:00
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Dub - 3D - 11:30 - 16:30
Ocean's 8 12:00 - 14:45 - 21:30
Tatlı Bela 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
Üç Harfliler: Beddua 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
CINEMAX AVENUE(392) 444 24 00
Antisosyal 2 11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 3D - 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00
Deadpool 2 11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
Ocean's 8 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:15 - 21:45
GALLERIA CINEMA CLUB (GAZİMAĞUSA)(392) 365 12 70
Cumali Ceber 2 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 3D - 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00
LEMAR CINEPLEX (GAZİMAĞUSA)(392) 365 63 87
Cumali Ceber 2 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:00 - 20:00
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Dub - 3D - 11:00 - 13:30
LEMAR CINEPLEX (GİRNE)(392) 822 35 65
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 3D - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00
LEMAR CINEPLEX (GÜZELYURT)(392) 714 69 40
Sevimli Tekneler Dub - 11:00 - 12:30 - 14:00
LEMAR CINEPLEX (KAYMAKLI)(392) 228 39 25
Antisosyal 2 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:10
Cumali Ceber 2 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Deadpool 2 Dub - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:10
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45
Ocean's 8 11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45
LEMAR CINEPLEX ORTAKÖY(392) 223 53 95
Cüce Dedektif Şerlok Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
İki Kafadar Dub - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
STARLUX(392) 444 37 77
Antisosyal 2 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
Antisosyal 2 10:35 - 13:05
Antisosyal 2 14:50 - 17:40 - 20:10 - 22:50
Ayin 19:25 - 21:35
Cumali Ceber 2 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
Deadpool 2 Dub - 10:35 - 13:05
Deadpool 2 14:50 - 17:40 - 20:10 - 22:50
İki Kafadar Dub - 3D - 11:00 - 12:55 - 15:35 - 17:30
İyi Ki Doğdun Abla 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 10:40 - 13:20 - 16:00 - 17:20 - 20:00 - 20:30 - 22:40 - 23:10
Ocean's 8 11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
Ocean's 8 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
Tatlı Bela 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
Üç Harfliler: Beddua 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
Yabani 19:25 - 21:35

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 12:26
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