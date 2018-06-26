KIBRIS VİZYONDAKİLER-22HAZİRAN-22 TEMMUZ

|Antisosyal 2
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
|Antisosyal 2
|13:20 - 19:15 - 21:30
|Cumali Ceber 2
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 10:45 - 12:30 - 14:20 - 16:10 - 18:00
|Deadpool 2
|13:20 - 19:15 - 21:30 - C&C.tesi 23:45
|İyi Ki Doğdun Abla
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 14:00 - 19:00 - 21:00 - C&C.tesi 00:00
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|Dub - 3D - 11:30 - 16:30
|Ocean's 8
|12:00 - 14:45 - 21:30
|Tatlı Bela
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
|Üç Harfliler: Beddua
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
|Antisosyal 2
|11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 3D - 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00
|Deadpool 2
|11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
|Ocean's 8
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:15 - 21:45
|Cumali Ceber 2
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 3D - 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00
|Cumali Ceber 2
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:00 - 20:00
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 3D - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00
|Sevimli Tekneler
|Dub - 11:00 - 12:30 - 14:00
|Antisosyal 2
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:10
|Cumali Ceber 2
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
|Deadpool 2
|Dub - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:10
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45
|Ocean's 8
|11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45
|Cüce Dedektif Şerlok
|Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
|İki Kafadar
|Dub - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
|Antisosyal 2
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|Antisosyal 2
|10:35 - 13:05
|Antisosyal 2
|14:50 - 17:40 - 20:10 - 22:50
|Ayin
|19:25 - 21:35
|Cumali Ceber 2
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
|Deadpool 2
|Dub - 10:35 - 13:05
|Deadpool 2
|14:50 - 17:40 - 20:10 - 22:50
|İki Kafadar
|Dub - 3D - 11:00 - 12:55 - 15:35 - 17:30
|İyi Ki Doğdun Abla
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 10:40 - 13:20 - 16:00 - 17:20 - 20:00 - 20:30 - 22:40 - 23:10
|Ocean's 8
|11:15 - 14:00 - 16:45 - 19:30 - 22:15
|Ocean's 8
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|Tatlı Bela
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|Üç Harfliler: Beddua
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|Yabani
|19:25 - 21:35