LEGO Filmi 2 (The Lego Movie 2)

Yönetmen: Mike Mitchell

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2018 (106 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019 CumaSenaryo: Michelle Morgan, Dominic Russo

Seslendirme

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Margot Robbie, Alison Brie, Chris Pratt, Jonah Hill, Elizabeth Banks

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Ülkesi: ABD, Avustralya, Danimarka, Kanada, Norveç

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Lego Movie 2

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

LEGO Filmi 2 Filminin Özeti

Önceki olaylar sonucunda şehrin sakinlerinin düzeni yok olmuştur. LEGO DUPLO saldırısı altındaki şehirde her şey tamir edilebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde yerle bir olmaktadır. Yıkıntı şehrin kalıntıları arasında dolaşırken keşfedilen bir uzaylı robot ise tehlikeyi arttırır. Lucy'yi ve şehrin diğer kahramanlarını alıp götüren uzay gemisinin peşine düşmek ve onları geri getirmek ise saf kahraman Emmet'a kalmıştır.