LEGO Filmi 2 (The Lego Movie 2)

LEGO Filmi 2 (The Lego Movie 2)

LEGO Filmi 2

Yönetmen: Mike Mitchell
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera 
Yapım Yılı: 2018 (106 dk) 
Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019 CumaSenaryo: Michelle MorganDominic Russo 
Seslendirme

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Margot RobbieAlison BrieChris PrattJonah HillElizabeth Banks

Yapımcı Firma: Warner Bros. 
Yapım Ülkesi: ABD, Avustralya, Danimarka, Kanada, Norveç 
Orijinal Dil: İngilizce 
Orijinal Adı: The Lego Movie 2 
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey 

LEGO Filmi 2 Filminin Özeti

Önceki olaylar sonucunda şehrin sakinlerinin düzeni yok olmuştur. LEGO DUPLO saldırısı altındaki şehirde her şey tamir edilebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde yerle bir olmaktadır. Yıkıntı şehrin kalıntıları arasında dolaşırken keşfedilen bir uzaylı robot ise tehlikeyi arttırır. Lucy'yi ve şehrin diğer kahramanlarını alıp götüren uzay gemisinin peşine düşmek ve onları geri getirmek ise saf kahraman Emmet'a kalmıştır.

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