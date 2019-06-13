Marvel'in ilk Müslüman süper kahramanının dizisi veya filmi yapılacak

Oyuncu Mindy Kaling, Marvel'in ilk müslüman süper kahramanı Kamala Khan'ı, "Miss Marvel" olarak televizyon dizisi veya sinema filmine dönüştürmeyi planladığını söyledi.

ABD'li aktris Mindy Kaling, ünlü çizgi roman, animasyon ve süper kahraman filmleri yapımcısı Marvel'in Pakistanlı çizgi roman kahramanı Kamala Khan'ı, "Miss Marvel" olarak televizyon dizisi veya sinema filmine dönüştürmeyi planladığını söyledi.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

M TV News'e konuşan Kaling, televizyon dizisi ya da sinema filmi olarak çekilmesi planlanan Pakistanlı karakterle ilgili Marvel yetkilileriyle görüşme yaptığını bildirdi.

BEYAZ PERDEYE TAŞIMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Kendisi de Bangladeşli ve Hint bir aileden gelen Kaling, Marvel yetkililerinin Pakistanlı çizgi roman karakterini ekrana veya beyazperdeye taşımak istediklerini ve bu konuda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirdi. Kaling, 16 yaşında bir kız olan Kamala'nın adı duyulmamış bir oyuncu tarafından canlandırılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

İNSAN ÜSTÜ ÖZELLİKLERİ BULUNUYOR

İlk defa 2013'te çizgi roman olarak yayımlanmaya başlayan hikayede ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan 16 yaşındaki Pakistanlı Müslüman Kamala Khan'ın başından geçenler anlatılıyor. Hikayede Kamala'nın şekil değiştirme gibi insan üstü özellikleri bulunuyor.

KAMALA MARVEL'İN İLK MÜSLÜMAN SÜPER KAHRAMANI

Hindistan ve Pakistan'ın ayrıldığı 1947'de Kamala'nın ailesinin geldiği Mumbai'de yaşadıklarıyla başlayan çizgi romanın yaratıcıları arasında yine New Jersey'ye göçmüş Pakistanlı bir ailenin kızı olan Sana Aramat da yer alıyor.

Kamala, Marvel'in ilk Müslüman süper kahramanı olarak biliniyor.