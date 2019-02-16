Mucize Uğur Böceği (The Ladybug)

Yönetmen: Ding Shi
Tür: Animasyon
Yapım Yılı: 2018 (75 dk)
Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019 CumaSenaryo: Ma Hua, Ding Shi
Seslendirme
Haylie Duff, Jon Heder, Norm MacDonald, Lisa Schwartz
Yapımcı Firma: Its Cartoon Animation Studio
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dil: Çince
Orijinal Adı: The Ladybug
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Mucize Uğur Böceği Filminin Özeti
Yedi benekli bir uğurböceği olan Rube, cam bir fanus içerisinde yaşamaktadır. Rube, efsanevi Altın Kanyon'a gitmenin yolunu düşler. Bu sırada kendisinden yardım talep eden Master Water adındaki yusufçuğu kaldığı laboratuvara götüren Rube ona ALtın Kanyon’a gitmeyi teklif eder. Ancak yusufçuğun böyle bir düşüncesi yoktur. Yola tek başına koyulmaya karar veren Rube, bu süreçte karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalır.