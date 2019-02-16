Mucize Uğur Böceği (The Ladybug)

Mucize Uğur Böceği (The Ladybug)

Mucize Uğur Böceği

Yönetmen: Ding Shi
Tür: Animasyon 
Yapım Yılı: 2018 (75 dk) 
Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019 CumaSenaryo: Ma HuaDing Shi 
Seslendirme

Haylie DuffJon HederNorm MacDonaldLisa Schwartz

Yapımcı Firma: Its Cartoon Animation Studio 
Yapım Ülkesi: Çin 
Orijinal Dil: Çince 
Orijinal Adı: The Ladybug 
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım 

Mucize Uğur Böceği Filminin Özeti

Yedi benekli bir uğurböceği olan Rube, cam bir fanus içerisinde yaşamaktadır. Rube, efsanevi Altın Kanyon'a gitmenin yolunu düşler. Bu sırada kendisinden yardım talep eden Master Water adındaki yusufçuğu kaldığı laboratuvara götüren Rube ona ALtın Kanyon’a gitmeyi teklif eder. Ancak yusufçuğun böyle bir düşüncesi yoktur. Yola tek başına koyulmaya karar veren Rube, bu süreçte karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalır.

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