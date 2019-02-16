Mucize Uğur Böceği (The Ladybug)

Yönetmen: Ding Shi

Tür: Animasyon

Yapım Yılı: 2018 (75 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019 CumaSenaryo: Ma Hua, Ding Shi

Seslendirme

Haylie Duff, Jon Heder, Norm MacDonald, Lisa Schwartz

Yapımcı Firma: Its Cartoon Animation Studio

Yapım Ülkesi: Çin

Orijinal Dil: Çince

Orijinal Adı: The Ladybug

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Mucize Uğur Böceği Filminin Özeti

Yedi benekli bir uğurböceği olan Rube, cam bir fanus içerisinde yaşamaktadır. Rube, efsanevi Altın Kanyon'a gitmenin yolunu düşler. Bu sırada kendisinden yardım talep eden Master Water adındaki yusufçuğu kaldığı laboratuvara götüren Rube ona ALtın Kanyon’a gitmeyi teklif eder. Ancak yusufçuğun böyle bir düşüncesi yoktur. Yola tek başına koyulmaya karar veren Rube, bu süreçte karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalır.