Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular

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Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ata Demirer, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (121 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Organize İşler: Sazan Sarmalı Filminin Özeti

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.



Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.