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"Parazit" filmi tarih yazdı

"Parazit" filmi tarih yazdı
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Beyaz perdenin en prestijli ödülleri kabul edilen Oscarlar sahiplerini buldu. Bu yıl 92'ncisi verilen Akademi Ödülleri'nde, İngilizce dışında bir yapım olan "Parazit" en iyi film ödülünü kazanarak tarih yazdı.

92. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

Oscar ödüllerinin 92 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı.

İlk kez ingilizce dışında çekilen bir yapım, en iyi film oscarını aldı. Güney Kore yapımı Parazit, en iyi film Oscar'ının sahibi oldu. 

En iyi uluslararası film ödülünü de alan Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho  da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. 

Bu senenin en çok dalda Oscar adaylığı bulunan filmi Joker'in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi kadın oyuncu Judy (CÜDİ) filmindeki oyunculuğuyla Renee Zellweger oldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne “Bir Zamanlar Hollywood'da” filmindeki rolüyle Brad Pitt, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne ise “Evlilik Hikayesi” filmindeki rolüyle Laura Dern layık görüldü.

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın yapımcısı olduğu Amerikan Fabrikası, en iyi belgesel ödülünü aldı.

1917 filmi de en iyi sinematografi ve en iyi görsel efekt ödüllerinin sahibi oldu.

En iyi animasyon filmi ise Oyuncak Hikayesi 4 seçildi.

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