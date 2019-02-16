Vizyondakiler Şubat 2019

Vizyondakiler Şubat 2019

Kıbrıs İçin Vizyon Filmleri ve Seansları

CINEMALL GAZİMAĞUSA(392) 365 58 00
Alita: Savaş Meleği Dub 3D 11:30 - 16:30
Alita: Savaş Meleği 3D 14:00 - 19:00 - 21:30 - C&C.tesi 00:00
Alita: Savaş Meleği Dub 3D 21:50
Bir Aşk İki Hayat 11:45 - 14:00 - 16:15 - 18:45 - 21:10 - C&C.tesi 23:30
Hep Yek 3 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - C&C.tesi 23:15
Lego Filmi 2 Dub 10:45 - 12:50 - 15:00 - 17:10 - 19:20
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
CINEMAX AVENUE(392) 444 24 00
Alita: Savaş Meleği 3D 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45
Bir Aşk İki Hayat 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - C&C.tesi 23:15
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
GALLERIA CINEMA CLUB (GAZİMAĞUSA)(392) 365 12 70
Alita: Savaş Meleği 3D 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
GALLERIA CINEMA CLUB LEFKOŞA MISIRLIZADE(392) 228 96 98
Lego Filmi 2 Dub 3D 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
LEMAR CINEPLEX (GAZİMAĞUSA)(392) 365 63 87
Alita: Savaş Meleği Dub 3D 11:00 - 13:30
Alita: Savaş Meleği 3D 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı Dub 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Bizim İçin Şampiyon 18:45 - 21:15
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
LEMAR CINEPLEX (GİRNE)(392) 822 35 65
Bizim İçin Şampiyon 18:45 - 21:15
Lego Filmi 2 Dub 3D 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
LEMAR CINEPLEX (GÜZELYURT)(392) 714 69 40
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
LEMAR CINEPLEX (KAYMAKLI)(392) 228 39 25
Alita: Savaş Meleği Dub 3D 11:00 - 13:30
Alita: Savaş Meleği 3D 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
Hep Yek 3 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - C&C.tesi 23:15
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
LEMAR CINEPLEX ORTAKÖY(392) 223 53 95
Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı Dub 3D 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Bir Aşk İki Hayat 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Bizim İçin Şampiyon 18:45 - 21:15
Şeytanın Büyüsü 11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:50 - 21:20
STARLUX(392) 444 37 77
Alita: Savaş Meleği 3D 12:55 - 22:30
Alita: Savaş Meleği 3D 10:50 - 15:45 - 18:20 - 20:55 - C&C.tesi 23:30
Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı Dub 3D 10:45 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:50
Bir Aşk İki Hayat 22:05
Bir Aşk İki Hayat 15:25 - 20:15
Bir Aşk İki Hayat 10:30 - 12:45 - 17:20
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya Dub 3D 15:05
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya Dub 3D 13:25
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya Dub 3D 10:40
Organize İşler: Sazan Sarmalı 17:40
Organize İşler: Sazan Sarmalı 19:40 - 22:20
Organize İşler: Sazan Sarmalı 11:10 - 13:50 - 16:30 - 19:10 - 21:50

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LEGO Filmi 2 (The Lego Movie 2)
LEGO Filmi 2 (The Lego Movie 2)
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