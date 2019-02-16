Vizyondakiler Şubat 2019

Kıbrıs İçin Vizyon Filmleri ve Seansları
|Alita: Savaş Meleği
|Dub 3D 11:30 - 16:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 14:00 - 19:00 - 21:30 - C&C.tesi 00:00
|Alita: Savaş Meleği
|Dub 3D 21:50
|Bir Aşk İki Hayat
|11:45 - 14:00 - 16:15 - 18:45 - 21:10 - C&C.tesi 23:30
|Hep Yek 3
|11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - C&C.tesi 23:15
|Lego Filmi 2
|Dub 10:45 - 12:50 - 15:00 - 17:10 - 19:20
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45
|Bir Aşk İki Hayat
|11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - C&C.tesi 23:15
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Lego Filmi 2
|Dub 3D 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Alita: Savaş Meleği
|Dub 3D 11:00 - 13:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı
|Dub 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Bizim İçin Şampiyon
|18:45 - 21:15
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|Bizim İçin Şampiyon
|18:45 - 21:15
|Lego Filmi 2
|Dub 3D 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|Alita: Savaş Meleği
|Dub 3D 11:00 - 13:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 16:00 - 18:30 - 21:00 - C&C.tesi 23:30
|Hep Yek 3
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - C&C.tesi 23:15
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı
|Dub 3D 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Bir Aşk İki Hayat
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|Bizim İçin Şampiyon
|18:45 - 21:15
|Şeytanın Büyüsü
|11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:50 - 21:20
|Alita: Savaş Meleği
|3D 12:55 - 22:30
|Alita: Savaş Meleği
|3D 10:50 - 15:45 - 18:20 - 20:55 - C&C.tesi 23:30
|Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı
|Dub 3D 10:45 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:50
|Bir Aşk İki Hayat
|22:05
|Bir Aşk İki Hayat
|15:25 - 20:15
|Bir Aşk İki Hayat
|10:30 - 12:45 - 17:20
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
|Dub 3D 15:05
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
|Dub 3D 13:25
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
|Dub 3D 10:40
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|17:40
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|19:40 - 22:20
|Organize İşler: Sazan Sarmalı
|11:10 - 13:50 - 16:30 - 19:10 - 21:50