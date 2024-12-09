Kıbrıs Rum tarafının geçen ay, yeni geçiş kapılarının açılmasına yönelik öneri sunduğu, Kıbrıs Türk tarafının ise henüz öneri sunmadığı iddia edildi.

Haravgi gazetesi “Lefkoşa: Yeni Geçişlerle İlgili Öneri Sadece Kıbrıs Rum Tarafı Sundu” başlıklı haberinde Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum tarafının, müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla, “Piroi(Gaziler)-Athienu”(Kiracıköy) ve “Kokkina”(Erenköy) geçişleri dahil olmak üzere yeni geçiş kapılarıyla ilgili öneri sunduğunu yazdı.

Rum müzakereci Menelau tarafından sunulan öneriye şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar aracılığıyla Kıbrıs Türk tarafınca yorum yapılmadığını, reaksiyon ve yanıtın verilmediğini iddia eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sınır kapıları konusunu görüşmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda daha önce yapmış olduğu açıklamayı anımsattı.

Haberde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın yarın yıl sonu nedeniyle düzenleyeceği resepsiyonda buluşmasının da beklendiği anımsatıldı.