Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Sipahi’de metrekarede 95 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 26 – 27 Aralık tarihleri ile 08.00 saatleri arası yörelerde kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Sipahi 95 Kg/M², Dipkarpaz 35 Kg/M², Alayköy 28 Kg/M², Kaleburnu 27 Kg/M², Beyarmudu 26 Kg/M², Mehmetçik, Yenierenköy 24 Kg/M², Zaferburnu 22 Kg/M², Taşkent 20 Kg/M², Ziyamet, Kantara 19 Kg/M², Çayirova 18 Kg/M², Beylerbeyi 16 Kg/M², Akıncılar, Ercan 15 Kg/M², diğer yörelerde ise 0.5 İle 15 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.”