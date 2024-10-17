“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024”, bugün Lefke’de Gemikonağı bölgesinde yapıldı.

Tatbikatı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Piyade Tümen Tuğgeneral Sinan Gökoğlan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve diğer yetkililer ile vatandaşlar izledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli ile Halk Örgütü personeli, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi Müdürlüğü, Lefke Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Lefke Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi, ALPET, Kolan Hastanesi, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ekipleri ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile icra edilen tatbikatta, 21 kurum ve kuruluştan 345 personel görev aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tatbikat, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmaları ile devam etti.

-Öztürk

Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk konuşmasında, tatbikatın Lefke ilçesinde afetlere karşı hazır olunması konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk, “Kentimizde yaşanması olası bir afet durumunda, bu gibi tatbikatlar afetlere karşı bilgi ve becerilerimizi hatırlamak ve eksiklerimizi tamamlamak için önem arz etmektedir.” dedi.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, tatbikatın ülkenin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek, paydaş kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini pekiştirerek halkın karşılaşabileceği her türlü olumsuz durumda can ve mal kaybını en aza indirmek maksadıyla düzenlendiğini belirterek sözlerine başladı.

Dünyada ve ülkede afet riskinin her geçen gün arttığına işaret eden Karaca, “Ada'mızın çevresinde bulunan aktif fay hatları, ülkemizin depremselliğini artıran önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi ve Sivil Savunma’nın yaşanması muhtemel her türlü afet ve acil duruma karşı kapasitesini daha da güçlendirme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depreme işaret ederek, “Meydana gelen deprem felaketi bir kez daha göstermiştir ki, dünyadaki en güçlü devletler dahi başlarına gelen büyük ölçekli afetler karşısında çaresiz kalabilmekte ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.” diyen Karaca, “Hayatımızı deprem gerçeği çerçevesinde şekillendirmemiz, bu doğa olayının yıkıcı etkisini en aza indirmekte en etkili yöntemdir.” ifadelerini kullandı.

“Tatbikatımız, ülkemizdeki kurumlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin yanında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, koordineli ve iş birliği içerisinde yürütecekleri çalışmalar bu koordinasyonun bir örneği olacaktır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen insansız hava aracı da ekiplerimizin ortak bir şekilde yürüttüğü kurtarma faaliyetlerine havadan görüntüleme ve keşif desteği sunmaktadır. Yaşanan her türlü afette gelişmiş bir teknoloji ürünü olan bu tür hava unsur desteğinin kullanılması, ekiplerimizin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bugün Sivil Savunma Güzelyurt ile Lefke bölge müdürlüklerimizin koordinesinde ve paydaş kurum/kuruluşlarımızın desteğiyle icra edilecek tatbikatımızla bir kez daha halkımıza, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu göstermek bize gurur vermektedir.” diyen Karaca, tatbikatın hazırlık ve uygulama aşamasında görev alan tüm kurumların çalışanlarına teşekkür de etti.

Konuşmaların ardından konuklara tatbikat aşamaları hakkında bilgi verildi ve deprem efektinin verilmesi ile tatbikatın icrası başladı.

-Tatbikat, deprem senaryosu çerçevesinde icra edildi

Merkez üssü Gemikonağı/Lefke bölgesinde, Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde deniz tabanının 4 km. derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, “tahliye ve enkaza müdahale, akaryakıt yangını, atlama yatağı ile kurtarma, duman dolu odadan kurtarma, sedye ile indirme, kuyu kazasına müdahale, havai hatla kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, denize düşen araçtan kurtarma, şüpheli pakete müdahale, altyapı tamir çalışmaları, yola devrilen ağaca müdahale, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) ajan kirliliğe müdahale, helikopterle düzensiz göçmen kurtarma ile denize düşen yaralının kurtarılması ve deniz kirliliğine müdahale” faaliyetleri icra edildi.

Tatbikat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, "Sivil Savunma Arama Kurtarma Sergisi" izlendi, mobil üniteler ile çadır kent ziyaret edildi. Burada, toplu fotoğraf çekiminden sonra, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen bir konuşma yaptı.

-Taşdelen

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Türkiye ile KKTC’nin dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağında yer aldığını ve tarihte birçok kez depremle sınandığını anımsattı.

Türkiye’nin her 10 yılda bir 7’nin üzerindeki depremlerle sarsıldığını belirten Taşdelen, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybol kafilesine ve 50 binin üzerinde insana Allah’tan rahmet diledi, KKTC Sivil Savunma ekiplerine teşekkür etti.

“Deprem acı gerçeğimiz.” diyen Taşdelen, depremle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için yürütülen projeler hakkında bilgi de verdi. 2023 yılında dünyada yaşanan afetlerin bilançosuna da değinen Taşdelen, küresel ısınmanın tehlikelerine de işaret etti. Taşdelen, tatbikatta görev alan herkese teşekkürlerini de sundu.

Taşdelen’in konuşmasının ardından ise kurulan mobil mutfakta yemek yendi ve tatbikat sona erdi.