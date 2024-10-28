29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla siyasiler, kurum, kuruluş, sendika ve dernekler mesajlar yayımlıyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı.

Maliye Bakanı Berova, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Cumhuriyetin bugünlere gelmesinde hizmet verenleri saygıyla selamladığını belirtti.

Bakan Berova, mesajında şunları dile getirdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü, Anavatan Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Büyük Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanı işgal etmek isteyen güçlere karşı mazlum milletlere de varoluş yolunda cesaret örneği göstererek Kurtuluş Savaşı’na girmiş; kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır.

Cumhuriyet, çok zor duruma düşen bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanmak için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin ürünüdür. Kuruluşundan bu yana Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasının itici gücü olan Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin kaynağı ve ulusal birlik ile beraberliğin en büyük güvencesi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere de güç vermeye devam etmektedir.

Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde hizmet verenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.”

-Hasan Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük ise mesajında, “Türkiye Yüzyılı coşkusuyla Anavatan Türkiye’mizin kuruluşunun 101. yılını hep birlikte coşku ile kutluyoruz” dedi.

Küçük, Cumhuriyet’in hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin temel dayanağı olduğunu, bu yolda yılmadan yorulmadan yürüyeceklerini, üreterek ve gelecek nesilleri eğiterek daha müreffeh bir devlet yapısı oluşturacaklarını, bu ülkü ile de yola devam etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Küçük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Yeni siyaset anlayışımız ile Anavatan ile birlikte daha güçlü bir KKTC hedefine birlikte yürüyoruz. Ülkemizin tanınma seslerinin yükseldiği bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile ortak hedeflerimize ulaşmak için verilen mücadele, bizlere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin emanetidir. Cumhuriyetimizi milli değerler esasları temelinde geliştirmek için geleceğe söz veriyoruz” dedi.

Hasan Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülke ve millet olarak daha kuvvetli olmak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için ihtiyacımız olan en önemli husus, birlik ve beraberliktir. Bu birliktelikte bizlere Anavatanımızın İstiklal Mücadelesindeki başarısı bizlere örnek olmuştur. Kıbrıs Türk halkı da mücadele yıllarında en büyük desteği bugün olduğu gibi Türkiye’den almıştır. Gelinen noktayı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün de yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük değerimiz ve dayanağımız bu duygumuzdur. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”

-Akın Manga

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga da mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Kuruluş yıldönümünü, Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak, onur ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetin kurucusu, Türk kurtuluş savaşının başkomutanı ve bağımsızlığımızın onuru olan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni en büyük eseri olarak tanımlanmıştır.

Bu günün Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ ün gösterdiği hedefe uygun olarak, Dünya’nın en gelişmiş uygar ülkeleri düzeyine yükselme mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Tüm engelleme ve terörist eylemleri bertaraf ederek, tam bağımsız Türkiye için mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Ankara, Kazan’da 23 Kasım 2024 tarihinde Tusaş tesislerine düzenlenen ve 5 şehit,22 yaralımızın olduğu terör saldırısını lanetliyoruz. Teröre destek verenler, başaramayacakla, Türkiye’yi asla bölemeyeceklerdir. Çünkü Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Milletimiz Cumhuriyetimizi koruyup, yüceltmek azim ve kararlılığındadır. Ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyor, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”