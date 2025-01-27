Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 – 14 Şubat sömestr tatili boyunca ülke genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ailelerin ücretsiz ziyaretine açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, “Turizm ve kültürün toplumun her kesimine ulaşmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin tatil dönemlerini hem keyifli hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, sömestr tatili boyunca Eski Eserler ve Müzeler Dairemize bağlı müze ve ören yerlerimizi ücretsiz hale getirerek, ailelerimize kültürel deneyim sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Bu uygulamanın, genç nesillerin tarih ve kültür bilincini artırmayı, kültürel mirası daha yakından tanımalarını sağlamayı hedeflediğini belirten Ataoğlu, tüm çocuklu aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin ilçeler bazında ziyaret edilebilecek yerler listesi şöyle :

Lefkoşa: Taş Eserler Müzesi, Barbarlık Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Lüzinyan Evi, Saçaklı Ev

Girne: Girne Kalesi ve Müzeleri, Bellapais Manastırı, St. Hillarion Kalesi, Barış ve Özgürlük Müzesi, Antiphonitis Manastırı, Taşkent Şehitliği ve Müzesi

Gazimağusa – İskele: St Barnabas Müzesi, Salamis Harabeleri, Otello Kalesi, Kral Mezarları ve Müzesi, Enkomi Harabeleri, Kantara Kalesi, İskele Arkeoloji Müzesi, Namık Kemal Müzesi, Akkule, Ay. Trias Bazilikası

Güzelyurt – Lefke: Güzelyurt Müzesi, St. Mamas ikon Müzesi, Soli Harabeleri, Vuni Sarayı, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi