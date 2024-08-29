Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, devlet kurumu olan Cypfruvex aracılığıyla “insan ticareti” yapıldığını iddia ederek, yaşananları utanç verici olarak nitelendirdi.

Salih Sonüstün, insan tacirleri aracılığıyla 600 Bangladeşli işçinin kişi başı 8 bin Euro alınarak, günde 8 saat çalışma şartıyla asgari ücret karşılığında sürekli çalıştırılmak üzere ülkeye getirildiğini söyledi. Sönüstün Bu sürece aracılık eden ve yasal düzenlemeleri sağlayan bakanlığın da en az Cypfruvex yönetimi kadar sorumlu ve suçlu olduğunu kaydetti.

Bangladeşli işçilerin sağlıksız koşullarda, hayvan barınağı denilebilecek yerlerde işçi simsarlarına teslim edildiğini, maaşlarının ödenmediğini, dövülüp tehdit edildiklerini de söyleyen Sonüstün, sorumluların en kısa sürede yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Başbakan Ünal Üstel’i de eleştiren Sonüstün, devletin bir an önce bu insanları koruma altına alması, güvenli barınak sağlaması, beslenme ve sağlık hizmeti sunması, adalete erişimlerini sağlayarak sorumluların mahkûm edilmesi için gerekli adımları atmasını istedi.