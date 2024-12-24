SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı kapsamında, bakım verenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimler başarıyla tamamlandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman isimlerin katkılarıyla düzenlenen eğitim oturumlarında, ailelere hem çocuk gelişimi, hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri önemli konularda rehberlik sunuldu. Eğitimlerin tamamı Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma Evi ve Çocuk Köyü Duygu Atölyesi’nde yapıldı.

Eğitim programı kapsamında, Doç. Dr. Tuğberk Kaya, "Bilinçli İnternet Kullanımı" başlıklı sunumuyla ailelerin dijital dünyada karşılaştıkları zorlukları aşmaları konusunda rehber niteliğinde bilgiler verdi.

Doç. Dr. Azize Ummanel, "Çocuklarımız ve Tutumlarımız" ile "Baba-Çocuk İlişkileri ve Çocuk Gelişimine Etkileri"; avukat Laden Asilzade "Çocuklar ve Onların Hakları" konulu sunum yaptı. Aileler eğitimlere katılırken, çocuklar Okul Öncesi Öğretmeni Sevil Bıyık liderliğinde "Haklarıma Saygı Atölyesi"ne katıldı.

Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, gönüllü olarak eğitim içeriklerini hazırlayıp sunan tüm uzmanlara SOS Çocukköyü Derneği adına teşekkür belgelerini sundu.