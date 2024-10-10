Sosyal Demokrat Hareketi (SDH), internet üzerinden işlenen suçlar ve verilebilecek kamusal hizmetlere işaret etti.

SDH Genel Başkanı Alper Özsakınç yaptığı yazılı açıklamada, Afrika kökenli öğrencilerin ülkelerinden getirdiği yasa dışı uyuşturucu maddeleri sosyal ağlar üzerinden pazarladığını, gençlerin sosyal ağlar üzerinden kumar oynadığını, buna rağmen sosyal ağlarla ilgili bir yasal düzenleme getirilmediğini savundu.

Özsakınç, devletin dijitalleşememesinin, suç ve suçlulukla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti.

İkamet belgesi gibi pek çok kamusal hizmetin de internet üzerinden verilebilmesi için düzenleme yapılabileceğini ifade eden Özsakınç, devletin dijitalleşmesinin, bürokrasiyi azaltacağını, kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağını ve kamu hizmetlerini daha etkin yapacağını vurguladı.

Siber saldırıların da yaygınlaştığını belirten Özsakınç, “Siber savunma, siber güvenlik hizmet altyapısı ve siber güvenlik yasasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi.