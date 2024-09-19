Bakanlar Kurulu, sosyal yardım miktarları ile cemile yardımlarına artış yapılmasına karar verdi. Kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Bakanlar Kurulu, Sosyal Yardımlar Tüzüğü tahtında verilen sosyal yardım miktarlarına, Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında, yani yüzde 19, 19 oranında konsolide edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, "cemile yardımları" kaleminden maaş çeken toplam 5 kişinin maaşlarına da yüzde 19,19 oranında bir artışın 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilmesine ve oluşacak maliyetin, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Cemile Yardımları" kaleminden karşılanmasına karar verdi.