1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde 17’ncisi düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bugün koşuldu.

Atletizm Federasyonu himayelerinde düzenlenen, ödüllendirilmesini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı yarış sabah saat 07.00’de Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başladı ve Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı.

16 kilometrelik güzergahta erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Mine Devrim birinci oldu. Erkekler 50 yaş üzeri kategorisinde ise birinci Mehmet İneci oldu. Erkekler takım sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Emekli Polisler Derneği ikinci ve Zafer Takımı üçüncü olarak yarışı tamamladı.