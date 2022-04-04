1. Gümüş At Seviye Ödüllendirme Töreni

Gümüş At Satranç Derneği'ndeki öğrencilerin başarılarından dolayı ödüllendirmek için bir tören düzenlendi. Ödül alan oyuncular şöyle:
Adım 1'i bitirenler:
1-Lavin Perçinlardeşler
2-Leo Temizyürek
3-Isabel Clarkson
4-İlay Yücehan
5-Doruk Rodoplu
6-Hüseyin Çağan Taşkıran
7-Aldiar Bolatcan
8-Abilmansur Bolatcan
9-Peri Erk
10-Aren Güllüelli
Adım 1 ve 2'yi biterenler:
1-Baran Demirkan
2-Hasan Bilgeç
3-Utku Aslantürk
4-Nehir Aslantürk
5-Doruk Gezen
Adım 1, 2 ve 3'ü bitirenler:
1-Masal Oğuz
2-Kemal Küçük
3-Uygur Koçak
4-Arda Özalemdar
5-Beren Yasan
6-Martin Lenoks
7-Kuzey Durmuşoğlu
8-Kaan Demirkan