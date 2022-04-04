1. Gümüş At Seviye Ödüllendirme Töreni

Gümüş At Satranç Derneği'ndeki öğrencilerin başarılarından dolayı ödüllendirmek için bir tören düzenlendi. Ödül alan oyuncular şöyle:

Adım 1'i bitirenler:

1-Lavin Perçinlardeşler

2-Leo Temizyürek

3-Isabel Clarkson

4-İlay Yücehan

5-Doruk Rodoplu

6-Hüseyin Çağan Taşkıran

7-Aldiar Bolatcan

8-Abilmansur Bolatcan

9-Peri Erk

10-Aren Güllüelli

Adım 1 ve 2'yi biterenler:

1-Baran Demirkan

2-Hasan Bilgeç

3-Utku Aslantürk

4-Nehir Aslantürk

5-Doruk Gezen

Adım 1, 2 ve 3'ü bitirenler:

1-Masal Oğuz

2-Kemal Küçük

3-Uygur Koçak

4-Arda Özalemdar

5-Beren Yasan

6-Martin Lenoks

7-Kuzey Durmuşoğlu

8-Kaan Demirkan