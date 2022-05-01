1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hadan Sertoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sebebiyle mesaj yayınladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle:

"Alın teri, emek ve özverinin en fazla olduğu yerlerden biri de futboldur. Başarı için futbol içerisindeki herkes sıcak, soğuk demeden emek harcar, 1 sezon boyunca çalışır, efor sarfeder, üzülür, sevinir ve pes etmeden mücadele eder. Futbolun ana unsurlarından biri de emektir, mücadeledir, alın teridir. Bu vesileyle sezonun başından beridir aralıksız çalışan ve emek veren camiam içerisindeki; kulüp başkan ve yöneticileri, antrenörler, futbolcular, kulüp emekçileri ve KTFF çalışanlarının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlarım."