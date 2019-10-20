10 ve 21 km koşuları tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği“ Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonunda saat 07:30’da start alan 10 km ile saat 07:45’de start alan 21 km yarı maraton koşusu tamamlandı.

Elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacağı “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonunda 4 km’lik Halk Koşusu ise saat 10:30 başlayacak.

Buarada, 10:30’daki halk koşusu öncesi Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ısınma hareketleri yaptıracak.

Halk koşusu öncesi ayrıca ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Eril Cambaz sahne alacak. Belediyemizin orkestrası da koşu güzergahında latin esintisi yaşatacak. 4 km halk koşusu sonrasında ise yine ülkemizin güçlü seslerinden Nejla Egemen birbirinden güzel parçaları ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Öteyandan etkinlik alanında kurulan çocuk oyun alanında da çocuklar keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilecek.