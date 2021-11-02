13. Yıl Şampiyonu Tony, Mehmet çifti oldu

Lefkoşa Darts Birliğinin gerçekleştirdiği 13. Yıl Çiftler Darts Turnuvası Şampiyonu Tony Stone ile Mehmet Olgun oldu. Şampiyon Tony, Mehmet çifti!

Lefkoşa Darts Birliğinin gerçekleştirdiği 13. Yıl Darts Turnuvası 12 çift dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen çiftler turnuvası’nda şampiyon Tony, Mehmet çifti olurken 2. Erşen, Hüseyin ile 3.lüğü Örge, Sedat çifti elde etti.

Organize edilen turnuvada, yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren, Hüseyin Moda (120 Finiş)

En az okta bitiren, Murat Çınaroğlu 21 ok

En yüksek sayı atan, Hüseyin Hacıoğluları