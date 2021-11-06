15 Kasım etkinlikleri çerçevesinde KTFF'ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım etkinlikleri ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'na ziyaret gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) futbol takımı ile KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımı arasında yapılacak futbol karşılaşması ile ilgili olarak KTFF ile bilgi alışverişi ve görüşme gerçekleştirildi. Karşılaşmanın yer ve tarihi konusundaki detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde belli olacağı açıklandı. Gerçekleşen görüşmede KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımının kaptanlığını yapan milletvekili Hasan Büyükoğlu ve meclis basın bürosundan Burhan Canbaz yer aldı.