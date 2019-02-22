1.Ayak müsabakaları yapıldı

1.Ayak müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, 17 Şubat 2019, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonu’nda 10 kulüpten 106 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

 Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;

2019 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 

1. Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

2. Tatlı Spor Kulübü Birliği

24  puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

24  puan

4. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

15  puan

5. Aziz Spor Derneği

15  puan

6. Erdem Akademi Spor Derneği

10  puan

7. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği

8  puan

8. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

0  puan

9.Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

0  puan

10.Ottoman  Fight  Spor  Derneği

0  puan

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği

24  puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

14  puan

4. Aziz Spor Derneği

13  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

12  puan

6. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

11  puan

7. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği

0  puan

8. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

0  puan

9.Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

0  puan

10.Ottoman  Fight  Spor  Derneği

0  puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

31  puan

2. Aziz Spor Derneği

20  puan

3. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

17  puan

4. Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

7  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

3  puan

6. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği

0  puan

7. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

0  puan

8. Erdem Akademi Spor Derneği

0  puan

9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

0  puan

10. Ottoman Fight  Spor  Derneği

0  puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE

1. Erdem Akademi Spor Derneği

26  puan

2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

25  puan

3. Aziz Spor Derneği

22  puan

4. Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

17  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

7  puan

6. Ottoman  Fıght  Spor  Derneği

7  puan

7. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

5  puan

8. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

5  puan

9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

0  puan

10. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği

0  puan

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