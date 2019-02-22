1.Ayak müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, 17 Şubat 2019, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonu’nda 10 kulüpten 106 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;