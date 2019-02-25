1.Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası sonuçlandı. 7 maçın ardından 10 puan toplayan Alagadi Turtle Paradise Restaurant şampiyon oldu. Aynı puana sahip Ciddi Home Center de 0.5 puan daha az averaja sahip olduğu için ikinci oldu. Uno Life Developments de topladığı 9 puanla 3. olmayı başardı. Turnuvada en çok puan toplayan oyuncular şöyle:

Masa: Recep Hüseyin Dalgakıran 4.5 puan (5 maçta) Masa: Doğa Kalyoncu 6 puan (6 maçta) Masa: Aybars Keleş 5 puan (5 maçta) Masa: Utku Aslantürk 5.5 puan (6 maçta)

Turnuvaya katılan tüm oyunculara ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Ödül töreni en kısa zamanda ilan edilecektir.