2019-2020 Hakem Klasmanları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi.
2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle;
|
1
|
KEREM ERAN
|
Süper Lig Hakemi
|
2
|
FEHİM DAYI
|
Süper Lig Hakemi
|
3
|
UTKU HAMAMCIOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
4
|
MEHMET SEZENER
|
Süper Lig Hakemi
|
5
|
SERHAN ŞİMŞEK
|
Süper Lig Hakemi
|
6
|
OSMAN ÖZPAŞA
|
Süper Lig Hakemi
|
7
|
ALİ ÖZER
|
Süper Lig Hakemi
|
8
|
HÜSEYİN EYYÜPLER
|
Süper Lig Hakemi
|
9
|
EVREN KARADEMİR
|
Süper Lig Hakemi
|
10
|
MUSTAFA ÖZTUGAY
|
Süper Lig Hakemi
|
11
|
EMRE ÖZTAŞLI
|
Süper Lig Hakemi
|
12
|
HAKAN MUHTAROĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
13
|
TURGAY MİSK
|
Süper Lig Hakemi
|
14
|
HÜSEYİN ÖZKAN
|
Süper Lig Hakemi
|
15
|
HAKAN ÜNAL
|
Süper Lig Hakemi
|
16
|
İSFENDİYAR AÇIKSÖZ
|
Süper Lig Hakemi
|
17
|
ZEKAİ TÖRE
|
Süper Lig Hakemi
|
18
|
HALİL ERDEM CANALOĞLU
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
19
|
MEHMET EKŞİCİ
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
20
|
HAKAN GÖK
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
21
|
ENGİN AKKAGÜN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
22
|
SERTAN ALKIN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
23
|
YUSUF BAKAR
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
24
|
EMRE ÇEVİKDAL
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
25
|
CEM ÖKSÜZOĞULLARI
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
26
|
ALİ KARAHASAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
27
|
ÖZAL ÇAĞLAYAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
28
|
RECEP YAMUK
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
29
|
İSMAİL ERCAN
|
A
|
30
|
ÖMER DOĞRU
|
A
|
31
|
AHMET ÖZKURTULUŞ
|
A
|
32
|
OSMAN KÜÇÜK
|
A
|
33
|
FERHAT TUNA
|
A
|
34
|
SERKAN DURMAZ
|
A
|
35
|
ŞAKİR AZİZOĞLU
|
A
|
36
|
İSMAİL EGELİ
|
B
|
37
|
BURAK MANDIRALI
|
B
|
38
|
EMİNE YARKIN
|
B
|
39
|
CEMAL SARI
|
B
|
40
|
FATİH BARDAKÇIOĞLU
|
B
|
41
|
HÜSEYİN ÖZAŞIK
|
B
|
42
|
MUSTAFA TORUN
|
B
|
43
|
SABRİYE ATİKOĞLU
|
B
|
44
|
MERT ERCAN BULUT
|
B
|
45
|
NECMİ BULUT
|
B
|
46
|
CEMAL SAKALLI
|
B
|
47
|
OLGUN CANİK
|
B
|
48
|
ABDULLAH GENÇ
|
B
|
49
|
MEHMET VOLKAN ÇELİK
|
B
|
50
|
HALİL ATLAR
|
C
|
51
|
İBRAHİM KATMER
|
C
|
52
|
YUSUF ATLAR
|
C
|
53
|
MEHMET ÖZKAN
|
C
|
54
|
ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU
|
C
|
55
|
ÇAĞIN GÖKÇE
|
C
|
56
|
BURAK GÖNÜLALAN
|
C
|
57
|
BERK BAĞRIKARA
|
C
|
58
|
SERKAN BAŞKAYA
|
C
|
59
|
MERDİ BERKE SARIGÜL
|
C
|
60
|
MEHMET KAZIM ÜNAL
|
C
|
61
|
YUSUFCAN DÖNDER
|
C
|
62
|
AHMET GENÇ
|
C
|
63
|
CENK ARAS ÖZFUTTU
|
C
|
64
|
BATUHAN TAYSEN
|
C
|
65
|
MESUT BOZLAR
|
C
|
66
|
KUBİLAY TOK
|
C
|
67
|
SAMİ ÖZENTÜRK
|
C
|
68
|
HÜSEYİN BAZ
|
C
|
69
|
ARİF MALEK
|
C
|
70
|
ALİ EREN ORÇAN
|
C
|
71
|
MURAT İZCİ
|
C
|
72
|
ÖMER BOR
|
C
|
73
|
RÜYA SAKALLI
|
Yardımcı Hakem
|
74
|
TAYYAR ALPDAĞ
|
Yardımcı Hakem
|
75
|
İRFAN ALICI
|
Yardımcı Hakem
|
76
|
HÜSEYİN SAÇAR
|
Aday
|
77
|
SERDAR GÜRPINAR
|
Aday
|
78
|
ÜMİT ENES GÜRLEK
|
Aday
|
79
|
FERDİ GÜZEL
|
Aday
|
80
|
AKAR KOÇ
|
Aday
|
81
|
CEBRİYE KUŞÇU
|
Aday
|
82
|
HASAN ABAY
|
Aday
|
83
|
BERKAY ÖRNEK
|
Aday
|
2018-2019 FUTBOL SEZONU
|
2019-2020 FUTBOL SEZONU
|
TERFİ SAYISI
|
A
|
Süper Lig Hakemi
|
10KİŞİ
|
B
|
A
|
5 KİŞİ
|
Aday
|
C
|
9 KİŞİ
|
B
|
Süper Lig Yardımcı Hakem
|
2 KİŞİ
|
C
|
Yardımcı Hakem
|
3 KİŞİ