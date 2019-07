2019-2020 Hakem Klasmanları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara ( yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2019- 2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. Yeni klasmanlara göre, 17 kişilik Süper Lig Hakem ve 11 kişilik Süper Lig Yardımcı Hakem kadrosu oluşturuldu. Diğer klasmanlarda; 5 B Klasman Hakem, A Klasmana, 3 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 9 tane Aday Hakem, C Klasman Hakemliğine yükseldi.

2019-2020 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları şöyle;

1 KEREM ERAN Süper Lig Hakemi 2 FEHİM DAYI Süper Lig Hakemi 3 UTKU HAMAMCIOĞLU Süper Lig Hakemi 4 MEHMET SEZENER Süper Lig Hakemi 5 SERHAN ŞİMŞEK Süper Lig Hakemi 6 OSMAN ÖZPAŞA Süper Lig Hakemi 7 ALİ ÖZER Süper Lig Hakemi 8 HÜSEYİN EYYÜPLER Süper Lig Hakemi 9 EVREN KARADEMİR Süper Lig Hakemi 10 MUSTAFA ÖZTUGAY Süper Lig Hakemi 11 EMRE ÖZTAŞLI Süper Lig Hakemi 12 HAKAN MUHTAROĞLU Süper Lig Hakemi 13 TURGAY MİSK Süper Lig Hakemi 14 HÜSEYİN ÖZKAN Süper Lig Hakemi 15 HAKAN ÜNAL Süper Lig Hakemi 16 İSFENDİYAR AÇIKSÖZ Süper Lig Hakemi 17 ZEKAİ TÖRE Süper Lig Hakemi 18 HALİL ERDEM CANALOĞLU Süper Lig Yardımcı Hakem 19 MEHMET EKŞİCİ Süper Lig Yardımcı Hakem 20 HAKAN GÖK Süper Lig Yardımcı Hakem 21 ENGİN AKKAGÜN Süper Lig Yardımcı Hakem 22 SERTAN ALKIN Süper Lig Yardımcı Hakem 23 YUSUF BAKAR Süper Lig Yardımcı Hakem 24 EMRE ÇEVİKDAL Süper Lig Yardımcı Hakem 25 CEM ÖKSÜZOĞULLARI Süper Lig Yardımcı Hakem 26 ALİ KARAHASAN Süper Lig Yardımcı Hakem 27 ÖZAL ÇAĞLAYAN Süper Lig Yardımcı Hakem 28 RECEP YAMUK Süper Lig Yardımcı Hakem 29 İSMAİL ERCAN A 30 ÖMER DOĞRU A 31 AHMET ÖZKURTULUŞ A 32 OSMAN KÜÇÜK A 33 FERHAT TUNA A 34 SERKAN DURMAZ A 35 ŞAKİR AZİZOĞLU A 36 İSMAİL EGELİ B 37 BURAK MANDIRALI B 38 EMİNE YARKIN B 39 CEMAL SARI B 40 FATİH BARDAKÇIOĞLU B 41 HÜSEYİN ÖZAŞIK B 42 MUSTAFA TORUN B 43 SABRİYE ATİKOĞLU B 44 MERT ERCAN BULUT B 45 NECMİ BULUT B 46 CEMAL SAKALLI B 47 OLGUN CANİK B 48 ABDULLAH GENÇ B 49 MEHMET VOLKAN ÇELİK B 50 HALİL ATLAR C 51 İBRAHİM KATMER C 52 YUSUF ATLAR C 53 MEHMET ÖZKAN C 54 ÖZALP ÜRÜNCÜOĞLU C 55 ÇAĞIN GÖKÇE C 56 BURAK GÖNÜLALAN C 57 BERK BAĞRIKARA C 58 SERKAN BAŞKAYA C 59 MERDİ BERKE SARIGÜL C 60 MEHMET KAZIM ÜNAL C 61 YUSUFCAN DÖNDER C 62 AHMET GENÇ C 63 CENK ARAS ÖZFUTTU C 64 BATUHAN TAYSEN C 65 MESUT BOZLAR C 66 KUBİLAY TOK C 67 SAMİ ÖZENTÜRK C 68 HÜSEYİN BAZ C 69 ARİF MALEK C 70 ALİ EREN ORÇAN C 71 MURAT İZCİ C 72 ÖMER BOR C 73 RÜYA SAKALLI Yardımcı Hakem 74 TAYYAR ALPDAĞ Yardımcı Hakem 75 İRFAN ALICI Yardımcı Hakem 76 HÜSEYİN SAÇAR Aday 77 SERDAR GÜRPINAR Aday 78 ÜMİT ENES GÜRLEK Aday 79 FERDİ GÜZEL Aday 80 AKAR KOÇ Aday 81 CEBRİYE KUŞÇU Aday 82 HASAN ABAY Aday 83 BERKAY ÖRNEK Aday