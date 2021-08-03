2021 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası Başladı

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu EPBF tarafından Slovenya’nın Lasko Kentinde gerçekleştirilen 2021 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Açılış Töreni’nin ardından başladı. Açılış Töreni’nde gerçekleştirilen Resmi Geçit’te KKTC Bayrağını Milli Kız Sporcumuz Alara Ghaffari taşıdı. Toplam 36 üye ülkenin yer aldığı EPBF’in düzenlediği şampiyonaya KKTC dahil 26 ülke katılım gösterdi. Aralarında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin de bulunduğu 10 ülke Covid-19 nedeniyle şampiyonaya katılamadı. Başkan Aşkın Burcu ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Şanlısoy’un eşlik ettiği 2 Kız ve 4 Genç Milli sporcudan oluşan KKTC kafilesi her zaman olduğu gibi Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyor.

Tecrübeli Kız Milli Sporcumuz Alara Ghaffari 10 Top Disiplini’nde çıktığı üç maçı da rahat kazanarak Çeyrek Final’e yükseldi. Üç yıl önce ülkemize Avrupa Üçüncülüğü kazandıran ve bu kez Avrupa Şampiyonluğunu hedefleyen Alara Ghaffari’nin elde ettiği sonuçlar şöyle:

Federasyon Başkanı Aşkın Burcu, Covid-19 salgını nedeniyle gerek çıkışa hazırlanmanın gerekse Slovenya’ya ulaşmanın çok zor koşullar altında gerçekleştiğini belirterek, ‘sporcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini gerçekleştirmeye çalışıyoruz’ dedi. Başkan Burcu’nu Avrupa Şampiyonası ile ilgili yaptığı kıs değerlendirme şu şekilde: Özellikle bu zor koşullar altında geçlerimizi bizlere emanet eden ailelerine ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmemiz için olanak sağlayan tüm yetkililerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu koşullar altında en güvenilir şekilde Avrupa Şampiyonası’nı organize eden EPBF yönetim ve çalışanları ile onların koyduğu kurallara harfiyen uyarak ve bu koşullar altında elinden gelenin en iyisini sergilemeye çalışan sporcularımızı da tebrik ederim. Avrupa’nın 25 ülkesiyle Avrupa Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı altında kafa kafaya yarışıyor olmak büyük bir mutluluk. Bu mutluluğumuzu ülkemize kazandıracağımız madalyalarla taçlandırmak istiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. https://www.epbf.com/tournaments/european-championships