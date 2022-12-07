2022 yılı Kickboks Ligi şampiyonları belirlendi

2022 Kickboks Ligi, 5.Ayak (Son Ayak) Müsabakaları 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 108 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda 2022 Kickboks Ligi Şampiyonları belli oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2022 Kickboks Ligi sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Şampiyon olan ve dereceye giren takımların puan durumu ve aldıkları dereceler aşağıdaki gibidir;

MİNİKLER;

Erdem Akademi Spor Derneği 180 Puan Şampiyon

Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 172 Puan 2’nci

Şimşek Savunma Sanatları Derneği 98 Puan 3’üncü

YILDIZLAR

Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 150 Puan Şampiyon

Şimşek Savunma Sanatları Derneği 137 Puan 2’nci

Erdem Akademi Spor Derneği 123 Puan 3’üncü

GENÇLER

Erdem Akademi Spor Derneği 132 Puan Şampiyon

Şimşek Savunma Sanatları Derneği 127 Puan 2’nci

Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 96 Puan 3’üncü

BÜYÜKLER

Cengizköy Spor Derneği 109 Puan Şampiyon

Şimşek Savunma Sanatları Derneği 56 Puan 2’nci

Aziz Spor Derneği 39 Puan 3’üncü