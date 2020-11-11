2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve ülke temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin adaylık başvurusu değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çintimar, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de atletizm adına çok önemli günlerden birini yaşadıklarını dile getiren Çintimar, "Bu organizasyon için 1,5 yıldır çalışan ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen sayın Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah organizasyonu yüzümüzün akıyla İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Oy birliğiyle Türkiye'ye verildi. Bu, bizim için bir güven ve mutluluk. İstanbul'un olimpiyat hevesi için bir adım daha atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Koordinatörü Mustafa Yasin Taş ise 2012'den bu yana böyle büyük bir organizasyon yapılmadığını vurgulayarak, "Adaylıklarımız olmuştu ama alamamıştık. 1,5 yıllık emeğimizin karşılığını almış bulunuyoruz, bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur da hem Türkiye hem de İstanbul adına çok önemli bir başarı elde edildiğini dile getirdi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda son olarak 2012 yılında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası gerçekleştirilmişti.

"Böyle büyük bir etkinliğin İstanbul'a gelmesi çok sevindirici"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacak olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Onur, "Çok önemli, bütün dünyanın takip olduğu bir şampiyona. 2023 yılında İstanbul'da yapılıyor olması öncelikle bir İstanbullu olarak beni çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Atletizm Federasyonu ile en başından itibaren çok güzel bir süreç geçirdiklerinin altını çizen Onur, şöyle devam etti:

"Bakanlığın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bu noktaya kadar geldik. Böyle büyük bir etkinliğin İstanbul'a gelmesi çok sevindirici. Bu noktadan sonra bizlere düşen iyi antrenörlerle, başarılı sporcularla bu şampiyonada madalyalarla hem Türkiye'yi hem İstanbulluları sevindirmek."

Renay Onur, şampiyonanın İstanbul'un tanıtımı açısından önemine de değinerek, "Nasıl kültürel açıdan burası çok doyurucu bir şehir ise burayı farklı spor etkinlikleri farklı şampiyonalarla spor açısından da doyurucu bir hale getirmemiz gerekiyor ki spor turizmi de canlanabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun spor turizmi kadar olimpiyat yolunda da önem taşıdığını vurgulayan Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul çok güzel bir şehir. Ben herkesin buraya gelmek istediğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bence çok organize giden ve çok iyi çalışılmış bir plan vardı. Buradan tekrar Atletizm Federasyonu Başkanlığına ve Spor Bakanlığına teşekkür etmemiz lazım. Bence bu organizasyonu, bu hazırlığı görmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin heyecanını gördüler, ortak bir şekilde bu etkinliğin arkasındayız. Bence hepsi organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde etkili oldu."

"İstanbul'daki tesisler Avrupa'nın en iyileri arasında"

Avrupa Atletizm Birliği (EA) Geçici Başkanı Dobromir Karamarinov, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karamarinov, EA'nın internet sitesinden yer alan açıklamasında, Türkiye'nin şampiyona için güçlü bir teklif sunduğunu kaydetti.

"İstanbul'u turnuva ile ödüllendirmekten dolayı oldukça memnunuz." ifadesini kullanan Karamarinov, "Atletlerin en iyi performanslarını elde etmelerine yardımcı olacak İstanbul'daki tesisler Avrupa'nın en iyileri arasında. Bütün ziyaretçilerin meşhur Türk misafirperverliğini de beğeneceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

2012 yılında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Ataköy Atletizm Salonu'nda ilk kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yapılacak.