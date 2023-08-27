2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuvanın açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden İtalya ile Belçika arasında TSİ 22.00'de oynanacak.
İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve İsrail'in ev sahipliğindeki 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da mücadele edeceği turnuvanın açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden İtalya ile Belçika arasında TSİ 22.00'de oynanacak.
İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.
4 GRUPTA 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Turnuvada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.
Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, son 16 turuna yükselecek.
Şampiyonada grup maçları 28 Ağustos-6 Eylül, son 16 turu karşılaşmaları 8-10 Eylül, çeyrek finaller 11-12 Eylül, yarı finaller ise 14 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 16 Eylül'de oynanacak.
GRUPLAR
Turnuvada gruplar şu şekilde:
A Grubu: Belçika, Estonya, Almanya, İtalya, Sırbistan, İsviçre
B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna
C Grubu: Çekya, Danimarka, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya
D Grubu: Fransa, Yunanistan, İsrail, Portekiz, Romanya, Türkiye