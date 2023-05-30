21. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) 21. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Törende, sezon boyunca başarı gösteren üniversite sporcuları ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversite oyunlarında yer alan sporcular ve organizasyonu düzenleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran gençleri burada görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yürekleri dağladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılmaya çalışıldığını vurguladı.

Üniversitedeki gençlerin uluslararası alanda KKTC’yi tanıtmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, müsabakalara katılan ve derece elde eden tüm sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası farklı etkinliklerde KKTC’nin sesini duyurmanın önemine dikkat çekerek, 144 farklı ülkeden gelen öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek kaynaşmasının mutluluk verici olduğunu, önümüzdeki yıllarda Üniversite Spor Oyunları’nın daha da pekişeceğini ve başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yüksek öğretimin her geçen gün çok daha ileri noktala geleceğini belirterek, üniversitelerin ekonomik katkısı yanında, siyaseten de KKTC adına oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle ülke gençliğini spor müsabakalarındaki buluşturan KKÜSF Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve ekibini yaptığı çalışmalarından dolayı kutladı.

-Kınacı

KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı da, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 21. Üniversiteler Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Hüseyin Aşkın Kınacı, Kasım ayında başlayan kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen Üniversite Spor Oyunları’nın Mayıs ayı itibariyle tamamlandığını söyledi.

Sporda KKTC’ye uygulanan ambargoların bir anlamda kırıldığını belirten Kınacı, yabancı öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek spor yaptığını ve kaynaştığını vurguladı.

Kınacı, centilmenliğin ön planda olduğu, ilgilinin her geçen yıl arttığı ve kaybedenin de kazandığı bir organizasyon yapılmasının kendilerini gururlandırdığına işaret etti.

Kınacı, yurt içinde düzenlenen organizasyonların yanında yurt dışında da organizasyonlara katılmak için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimleriyle ve ev sahipliğinde Nisan ayında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yönetim kurulu ile KKTC’de bir toplantı yapıldığını anlatan Kınacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2023-2024 döneminde ülkemizde 3 ayaktan oluşan UNILIG organizasyonunu düzenleyeceğini ve KKTC'den üniversitelerin de liglere katılacağını sözlerine ekledi.