24 Saat Offroad Yarışı, yarın başlayacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te başlayacak, 24 saat sonra Pazar günü 13.00’te son bulacak

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla Kyrenia Offroad Derneği tarafından Bu yıl 5.’si yapılacak olan 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk Büstü önünden başlayacak. 24 saat verilecek mücadelelerin ardından Pazar günü yine 13.00’te aynı yerde sona erecek. KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası 2.yarışı olan “Cyprus 24Hr. Offroad Challenge”de Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden mücadeleler olacak ve yaklaşık 500 kilometrelik etaplardan oluşacak.

Kayıt işlemlerinin ve sporcu toplantısının tamamlandığı organizasyona 24 ekip kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından sportif direktörlüğü yapılacak yarışta ekipler araçların bakımları için verilecek servis araları haricinde mola vermeden yarışacak. Ralli kategorisinde ekipler başlama noktasında verilecek yol notlarıyla hız limitleri dâhilinde en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalışacak. Raid kategorisinde ekipler koordinat görevlerine uyarak, en kısa yolu kat ederek bitişe ulaşmaya çalışacak. Macera kategorisinde ise ekipler navigasyonla verilecek güzergâhı yine hız limitleri dâhilinde tamamlamaya çalışacak.

Format gereği parkur gizliliği var

Kyrenia Offroad Derneği KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası formatına göre yapılan Cyprus Offroad Attack, Cyprus 24hr. Offroad Challenge ve Afrodisia yarışlarında parkur önceden açıklanmıyor. Yarışçılar gidecekleri güzergâhları başlama noktasında alacakları yol kitapçıklarından öğreniyor. Yarın 13.00’te Girne Yat Limanı’nda yapılacak seremoni ile başlayacak yarışın gece yapılacak servis ve dinlenme alanı Karşıyaka Anamur Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’ne kurulacak. Yarış başladıktan 24 saat sonra, Pazar günü yine Girne’de son bulacak.