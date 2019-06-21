24 Saat Offroad Yarışı, yarın başlayacak

24 Saat Offroad Yarışı, yarın başlayacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te başlayacak, 24 saat sonra Pazar günü 13.00’te son bulacak

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla Kyrenia Offroad Derneği tarafından Bu yıl 5.’si yapılacak olan 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk Büstü önünden başlayacak. 24 saat verilecek mücadelelerin ardından Pazar günü yine 13.00’te aynı yerde sona erecek. KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası 2.yarışı olan “Cyprus 24Hr. Offroad Challenge”de Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden mücadeleler olacak ve yaklaşık 500 kilometrelik etaplardan oluşacak.

Kayıt işlemlerinin ve sporcu toplantısının tamamlandığı organizasyona 24 ekip kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından sportif direktörlüğü yapılacak yarışta ekipler araçların bakımları için verilecek servis araları haricinde mola vermeden yarışacak. Ralli kategorisinde ekipler başlama noktasında verilecek yol notlarıyla hız limitleri dâhilinde en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalışacak. Raid kategorisinde ekipler koordinat görevlerine uyarak, en kısa yolu kat ederek bitişe ulaşmaya çalışacak. Macera kategorisinde ise ekipler navigasyonla verilecek güzergâhı yine hız limitleri dâhilinde tamamlamaya çalışacak.

Format gereği parkur gizliliği var

Kyrenia Offroad Derneği KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası formatına göre yapılan Cyprus Offroad Attack, Cyprus 24hr. Offroad Challenge ve Afrodisia yarışlarında parkur önceden açıklanmıyor. Yarışçılar gidecekleri güzergâhları başlama noktasında alacakları yol kitapçıklarından öğreniyor. Yarın 13.00’te Girne Yat Limanı’nda yapılacak seremoni ile başlayacak yarışın gece yapılacak servis ve dinlenme alanı Karşıyaka Anamur Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’ne kurulacak. Yarış başladıktan 24 saat sonra, Pazar günü yine Girne’de son bulacak.

Takım Adı Pilot Co-Pilot Araç Sınıf
1 Polaris Racing Team Sona Singh Polaris Scrambler XP 1000 A2
2 Polaris Racing Team Iraz Tuğberk Özmert Ersin Polaris R2R1000 Turbo A3
3 Mustafa Çelikden Warren Morgan Can Am Mavrick X3 A3
4 Orhun Mevlit Salih Kanatlı Suzuki Jimny T1
5 Cemal Arsal Aziz Canaş Cemal Arsal T2
6 SRC Racing Team Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2
7 Hilmi Çelebioğlu Denizcan Erpolat Mitsubishi Pajero T2
8 Zubi Racing Team Adil Aroğlu Aral Tahir Aziz Mitsubishi Pajero T2
9 Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Nissan Patrol T3
10 Zubi Racing Team Niyazi Bedel Hasan Günay Landrover Discovery T3
11 Hakan Sezerli Okan Ahçoğulları Landrover Tomcat T3
12 SRC Racing Team Sander Kahveciler Eser Sulo Landrover Tomcat T3
13 Zubi Racing Team Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero Evo T3
14 Hüdan Racing Team Musa Ersoy Ramadan Kıral Landrover Tomcat T3
15 Argun Çağıl Mazhar Ünal Landrover Tom Cat T3
16 Doğacı Offroad Team Mehmet Akkılıç Devrim Dedeoğlu Mitsubishi Pajero R1
17 Doğukan Recep Peker Ahmet Çelebioğlu Mitsubishi Pajero R1
18 Doğacı Offroad Team Atilla Gören Murat Kurt Nissan Patrol R1
19 Doğacı Offroad Team Görkem Paşa Bensu Koçak Isuzu Trooper R1
20 Doğacı Offroad Team Ali İhsan İğdeli Umur Akdeniz Nissan Tourer R1
21 Doğacı Offroad Team Üstün Dedeoğlu Ayşe Yolun Mitsubishi Pajero R1
22 Polaris Racing Team Gökhan Onurlu Efe Özhakkı Landrover Defender R1
23 Hüdan Racing Team Mustafa F. Gümüş İbrahim Coşkun Mitsubishi Pajero R1
24 Hüdan Racing Team Hüseyin Uğur Dinçler Yakup Yücel Landrover Defender R1

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