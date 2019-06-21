24 Saat Offroad Yarışı, yarın başlayacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te başlayacak, 24 saat sonra Pazar günü 13.00’te son bulacak
Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla Kyrenia Offroad Derneği tarafından Bu yıl 5.’si yapılacak olan 24 Saat Offroad Yarışı, yarın 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk Büstü önünden başlayacak. 24 saat verilecek mücadelelerin ardından Pazar günü yine 13.00’te aynı yerde sona erecek. KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası 2.yarışı olan “Cyprus 24Hr. Offroad Challenge”de Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden mücadeleler olacak ve yaklaşık 500 kilometrelik etaplardan oluşacak.
Kayıt işlemlerinin ve sporcu toplantısının tamamlandığı organizasyona 24 ekip kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından sportif direktörlüğü yapılacak yarışta ekipler araçların bakımları için verilecek servis araları haricinde mola vermeden yarışacak. Ralli kategorisinde ekipler başlama noktasında verilecek yol notlarıyla hız limitleri dâhilinde en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalışacak. Raid kategorisinde ekipler koordinat görevlerine uyarak, en kısa yolu kat ederek bitişe ulaşmaya çalışacak. Macera kategorisinde ise ekipler navigasyonla verilecek güzergâhı yine hız limitleri dâhilinde tamamlamaya çalışacak.
Format gereği parkur gizliliği var
Kyrenia Offroad Derneği KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası formatına göre yapılan Cyprus Offroad Attack, Cyprus 24hr. Offroad Challenge ve Afrodisia yarışlarında parkur önceden açıklanmıyor. Yarışçılar gidecekleri güzergâhları başlama noktasında alacakları yol kitapçıklarından öğreniyor. Yarın 13.00’te Girne Yat Limanı’nda yapılacak seremoni ile başlayacak yarışın gece yapılacak servis ve dinlenme alanı Karşıyaka Anamur Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’ne kurulacak. Yarış başladıktan 24 saat sonra, Pazar günü yine Girne’de son bulacak.
|Takım Adı
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|Polaris Racing Team
|Sona Singh
|Polaris Scrambler XP 1000
|A2
|2
|Polaris Racing Team
|Iraz Tuğberk
|Özmert Ersin
|Polaris R2R1000 Turbo
|A3
|3
|Mustafa Çelikden
|Warren Morgan
|Can Am Mavrick X3
|A3
|4
|Orhun Mevlit
|Salih Kanatlı
|Suzuki Jimny
|T1
|5
|Cemal Arsal
|Aziz Canaş
|Cemal Arsal
|T2
|6
|SRC Racing Team
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T2
|7
|Hilmi Çelebioğlu
|Denizcan Erpolat
|Mitsubishi Pajero
|T2
|8
|Zubi Racing Team
|Adil Aroğlu
|Aral Tahir Aziz
|Mitsubishi Pajero
|T2
|9
|Zubi Racing Team
|Zühtü Cumalıgil
|Eraslan Ergün
|Nissan Patrol
|T3
|10
|Zubi Racing Team
|Niyazi Bedel
|Hasan Günay
|Landrover Discovery
|T3
|11
|Hakan Sezerli
|Okan Ahçoğulları
|Landrover Tomcat
|T3
|12
|SRC Racing Team
|Sander Kahveciler
|Eser Sulo
|Landrover Tomcat
|T3
|13
|Zubi Racing Team
|Soyer Arseven
|Hasan Reyhan
|Mitsubishi Pajero Evo
|T3
|14
|Hüdan Racing Team
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Landrover Tomcat
|T3
|15
|Argun Çağıl
|Mazhar Ünal
|Landrover Tom Cat
|T3
|16
|Doğacı Offroad Team
|Mehmet Akkılıç
|Devrim Dedeoğlu
|Mitsubishi Pajero
|R1
|17
|Doğukan Recep Peker
|Ahmet Çelebioğlu
|Mitsubishi Pajero
|R1
|18
|Doğacı Offroad Team
|Atilla Gören
|Murat Kurt
|Nissan Patrol
|R1
|19
|Doğacı Offroad Team
|Görkem Paşa
|Bensu Koçak
|Isuzu Trooper
|R1
|20
|Doğacı Offroad Team
|Ali İhsan İğdeli
|Umur Akdeniz
|Nissan Tourer
|R1
|21
|Doğacı Offroad Team
|Üstün Dedeoğlu
|Ayşe Yolun
|Mitsubishi Pajero
|R1
|22
|Polaris Racing Team
|Gökhan Onurlu
|Efe Özhakkı
|Landrover Defender
|R1
|23
|Hüdan Racing Team
|Mustafa F. Gümüş
|İbrahim Coşkun
|Mitsubishi Pajero
|R1
|24
|Hüdan Racing Team
|Hüseyin Uğur Dinçler
|Yakup Yücel
|Landrover Defender
|R1