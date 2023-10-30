26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları 4 Kasım’da başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğünce, KKTC’nin 40. Yılı dolayısıyla düzenlenen 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları, 4 Kasım'da başlayacak.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve şölene katılımcı federasyon ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte Turizm Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Şampiyon Melekleri rahmetle andığını belirterek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne katkı olması amacıyla sahne gösterilerinde sembolik bilet kesilerek bağış yapmak isteyen vatandaşlara biletli giriş sağlanacağını açıkladı.

Şölen kapsamında sahne gösterilerinin yanı sıra, badminton turnuvası, yüzme, karting, bisiklet yarışları, Cumhuriyet Sprint Rallisi, Cumhuriyet Bisiklet Sürüşü, Minik Eller Cumhuriyet Voleybol Şöleni, Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi organizasyonları yapılacağının altını çizen Özsaygın, aynı zamanda Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri Halk dansları ekipleri, Dernek Halk Dansları ekipleri ile Dance Base Art Studio bünyesinde gerçekleşecek caz, hip-hop ve k-pop dans gösterilerinin yapılacağını kaydetti.

Özsaygın, etkinliklere katkı sağlayacak katılımcı halk dansları gruplarına ve bağlı oldukları kurumlara, Dance Bace Art Studio’ya, Su Sporları Federasyonu’na, KKTC Voleybol Federasyonu’na, Bisiklet Federasyonu’na, Bisiklet Sevenler Derneği’ne, Now & Future Cyprus Sport Academy’ye, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’ne, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’ne teşekkür etti.

Tüm halkın şölendeki etkinliklere davetli olduğunu belirten Özsaygın TC’nin 100. ve KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümünü de kutladı.

Özsaygın’ın konuşmasının ardından şölene katılacak federasyon ve kuruluşların temsilcileri söz alarak şölene yapacakları katkılara değindi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ile KKTC’nin 40. yılını kutlayarak, söz konusu şölenle ilgili bildirim ve paylaşımların hem Bakanlığın internet sitesi, hem de sosyal medya sayfalarından yayınlanacağını ifade etti.

Ataoğlu, "binlerce kişinin büyük bir organizasyona imza atacağına" işaret ederek, katılımcı federasyon ve kuruluşlara teşekkür etti.

Şampiyon meleklerin de unutulmaması adına önemli bir organizasyon olacağına değinen Bakan Ataoğlu, tüm halkı, 4-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak şölene katılıp destek olmaya davet etti.

-Şölen programı…

Şölenle ilgili etkinliklerin programı şöyle:

4 Kasım 2023

Badminton Turnuvası (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu 16.00)

Sahne Gösterileri (Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Salon 19.00)

5 Kasım 2023

Yüzme Yarışı (Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu 10.00)

11 Kasım 2023

Karting Yarışı (Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri 09.00)

Cumhuriyet Sprint Rallisi (Lefkoşa Atatürk Stadyumu Otopark 11.00)

Sahne Gösterileri (Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı 19.00)

Cumhuriyet Bisiklet Sürüşü (Lefkoşa Atatürk Stadyumu 14.30)

12 Kasım 2023

Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı (Girne Kapısı 09.30)

Minik Eller Cumhuriyet Voleybol Şöleni (Mağusa Arena 10.00)

18 Kasım 2023

13. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi (Cemsa Tesisleri 14.00)

19 Kasım 2023

13. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi (Dışişleri Bakanlığı Önü 10.00)